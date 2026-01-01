Ich helfe Ihnen, Unternehmensentwicklung, Nachhaltigkeit und Kommunikation so zusammenzubringen, dass daraus eine tragfähige Linie wird.
Typische Fragen, mit denen KMU zu mir kommen:
- Wie schärfen wir unser Profil im Markt?
- Wie verbinden wir Nachhaltigkeit mit wirtschaftlicher Tragfähigkeit?
- Wie entwickeln wir Kommunikation, die glaubwürdig wirkt?
- Wie bringen wir Angebot, Haltung und Marktauftritt zusammen?
Meine Antwort darauf liegt selten in einer einzelnen Disziplin – sondern in deren Zusammenspiel.
Vier Felder. Ein roter Faden.
Nachhaltigkeit wirkt nur dann, wenn Unternehmensentwicklung, Kommunikation und Umsetzung mitziehen. Sie können einzelne Themen mit mir angehen – oder das Zusammenspiel.
Unternehmensentwicklung
KMU verändern sich – manchmal schneller, als die innere Ausrichtung mithalten kann. Ich helfe Ihnen, Geschäftsmodell, Angebot und Marktauftritt wieder in eine stimmige Linie zu bringen und tragfähige nächste Schritte abzuleiten. Als → Sparringpartner der Geschäftsleitung, in → VR-Mandaten oder als → externe Projektleitung auf Zeit.
Corporate Social Responsibility / CSR
Nachhaltigkeit wirkt erst, wenn sie im Unternehmen verankert ist – nicht, wenn sie nur kommuniziert wird. Ich unterstütze KMU dabei, → CSR pragmatisch und zahlenbasiert in Strategie und Alltag zu übersetzen: vom → CSR-Klartag über → Quick-Check bis zum → ESG-Rating mit esg2go bis zur glaubwürdigen Verankerung im Geschäftsmodell.
Marketing und Kommunikation
Ein klarer Marktauftritt entsteht dort, wo Positionierung, Botschaften und Sichtbarkeit zusammenpassen. Ich begleite KMU als → externer Marketing- und Kommunikationspartner – von der Strategie über PR und Medienarbeit bis zur Umsetzung. Persönlich begleitet, bei Bedarf ergänzt durch ein erfahrenes Spezialistennetzwerk.
Projektleitung auf Zeit
Manchmal fehlt nicht die Strategie, sondern jemand, der sie umsetzt. Ich übernehme als → externer Projektleiter Verantwortung auf Zeit – für Nachhaltigkeits-, CSR-, Marketing- oder Kommunikationsvorhaben. Strukturiert, zielgerichtet und ohne dass Sie intern Fixkosten aufbauen müssen.
Für wen ich arbeite
Inhabergeführte KMU bis ca. 250 Mitarbeitende, NGO, Stiftungen, Verbände, Gemeinden und Bildungsinstitutionen – überall dort, wo Entwicklung, Verantwortung und Marktauftritt zusammen gedacht werden sollen.
Mein Ansatz
Strategisches Denken, gepaart mit über 30 Jahren KMU-Praxis. Keine Schlagworte, sondern Lösungen, die wirtschaftlich tragfähig sind, glaubwürdig wirken und zur Identität Ihres Unternehmens passen.
Mein Versprechen
Klare Sprache, belastbare Zahlen und ein Vorgehen, das im KMU-Alltag funktioniert. Ich verkaufe Ihnen keine Konzepte, die in der Schublade verstauben – sondern Lösungen, die Sie umsetzen können.
Wie wir starten
Mit einem kostenlosen Erstgespräch. Danach wissen Sie, ob wir zusammenpassen und welche nächsten Schritte für Ihr Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll sind – ohne Verpflichtung
Wissen
Sehen Sie sich an, was es auf meinem Blog Neues gibt.
Sie möchten Ihr Unternehmen klarer ausrichten?
Ich bin Tom Schäpper – seit mehr als 30 Jahren in der KMU-Welt zu Hause und gleichzeitig in der Ökonomie und Nachhaltigkeit verankert.
Wenn Sie Unternehmensentwicklung, Nachhaltigkeit, CSR, Marketing und Kommunikation stimmig zusammenbringen möchten, freue ich mich auf Ihre Nachricht.
Ob strategische Beratung, externe Projektleitung oder Weiterbildung: Gemeinsam klären wir, welches Format zu Ihrem Unternehmen und Ihrer aktuellen Situation passt.
Mein Versprechen: pragmatisch, zahlenbasiert, ohne Moralkeule – und immer mit Blick auf Machbarkeit im KMU-Alltag.
Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch
Buchen Sie ein kostenloses Erstgespräch. Danach wissen Sie, ob wir zusammenpassen – und welche nächsten Schritte wirtschaftlich sinnvoll sind.