

Ich bin Tom Schäpper – seit mehr als 30 Jahren in der KMU-Welt zu Hause und gleichzeitig in der Ökonomie und Nachhaltigkeit verankert.

Wenn Sie Unternehmensentwicklung, Nachhaltigkeit, CSR, Marketing und Kommunikation stimmig zusammenbringen möchten, freue ich mich auf Ihre Nachricht.

Ob strategische Beratung, externe Projektleitung oder Weiterbildung: Gemeinsam klären wir, welches Format zu Ihrem Unternehmen und Ihrer aktuellen Situation passt.

Mein Versprechen: pragmatisch, zahlenbasiert, ohne Moralkeule – und immer mit Blick auf Machbarkeit im KMU-Alltag.